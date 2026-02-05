В Конституции Казахстана предложили закрепить норму о компенсации за ошибки госорганов
Руководитель фонда "Әділ сөз" Карлыгаш Джаманкулова выступила с инициативой включить в проект новой Конституции норму о компенсации вреда, причинённого действиями или бездействием государственных органов, передает BAQ.KZ.
По её словам, органы власти ежедневно влияют на жизнь граждан через решения, разрешения, проверки и формальные отписки, которые нередко определяют возможность работать, учиться, лечиться или защищать собственность.
– Право на возмещение ущерба, причинённого незаконными действиями или бездействием органов государства - один из ключевых элементов правового государства. Граждане должны иметь возможность получать компенсацию за потери времени, финансовые затраты и даже моральный вред в случае несправедливых действий со стороны госорганов, — отметила Карлыгаш Джаманкулова.
Она подчеркнула, что закрепление такой нормы на конституционном уровне не только защитит граждан, но и будет служить превентивным механизмом, снижая риск принятия незаконных решений и злоупотребления полномочиями должностных лиц.
– Важно гарантировать возможность получения компенсации, если суд признаёт действия или решения госорганов незаконными. Включение этой нормы в Конституцию станет признанием субъектности каждого гражданина Казахстана и усилит защиту прав человека на высшем правовом уровне, — добавила руководитель фонда.
