Руководитель фонда "Әділ сөз" Карлыгаш Джаманкулова выступила с инициативой включить в проект новой Конституции норму о компенсации вреда, причинённого действиями или бездействием государственных органов, передает BAQ.KZ.

По её словам, органы власти ежедневно влияют на жизнь граждан через решения, разрешения, проверки и формальные отписки, которые нередко определяют возможность работать, учиться, лечиться или защищать собственность.

– Право на возмещение ущерба, причинённого незаконными действиями или бездействием органов государства - один из ключевых элементов правового государства. Граждане должны иметь возможность получать компенсацию за потери времени, финансовые затраты и даже моральный вред в случае несправедливых действий со стороны госорганов, — отметила Карлыгаш Джаманкулова.

Она подчеркнула, что закрепление такой нормы на конституционном уровне не только защитит граждан, но и будет служить превентивным механизмом, снижая риск принятия незаконных решений и злоупотребления полномочиями должностных лиц.