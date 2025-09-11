Первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин заявил, что с принятием нового Бюджетного кодекса система финансирования регионов кардинально изменилась. По его словам, теперь трансферты общего характера будут распределяться не "по договоренностям акимов", а на основе так называемой системы региональных стандартов, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

"Мы приняли новый Бюджетный кодекс. Там совсем другие механизмы. Есть так называемая система региональных стандартов. Теперь все расходы планируются исходя из этой системы", – отметил Амрин в кулуарах Мажилиса.

Он пояснил, что отраслевые госорганы составляют таблицы обеспеченности по направлениям – дороги, ЖКХ, водообеспечение, теплоснабжение. Например, по дорогам установлен государственный ориентир: не менее 95% должны быть в удовлетворительном состоянии. В 2025 году показатель составляет лишь 76%.

"Теперь финансирование будет направляться в первую очередь туда, где показатели самые низкие. Этот подход как раз при расчетах трансферта общего характера был сделан. То есть, как вы говорите, аким пришел, больше выбил денег, такого нет. Так было раньше, мы с этим согласны", – подчеркнул вице-министр.

По его данным, обеспеченность инфраструктурой (дороги, вода, водоотведение и канализация) в среднем по стране сегодня составляет 64%. За три года, благодаря выделению порядка 9 трлн тенге, этот уровень должен вырасти почти до 70%.