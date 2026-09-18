Картины Моне, которые десятилетиями не видела публика, выставят на торги в Париже

В Париже выставят на торги редкие работы Клода Моне из частной коллекции семьи Шлюмберже. Многие из них десятилетиями практически не показывали публике. Главным лотом станет «Ирис», который оценивают в 22-30 миллионов евро, передает BAQ.KZ, с ссылкой на Euronews.

Аукцион Sotheby's пройдет 22 октября. Коллекция получила название «Le Temps Retrouvé: The Schlumberger Collection» и включает 28 произведений модернизма и импрессионизма.

До торгов часть работ покажут в Гонконге и Нью-Йорке.

A landmark collection of Modern and Impressionist works, largely unseen for decades, will take center stage at The Paris Sales this October. ‘Le Temps Retrouvé: The Schlumberger Collection’ features 28 masterworks, led by Monet’s extraordinary painting ‘Iris.’



The collection… pic.twitter.com/CSSXWDiKPY — Sotheby's (@Sothebys) September 17, 2026

«Ирис» написал Моне в последние годы жизни. По данным Sotheby's, это одна из центральных работ коллекции Жанны Шлюмберже, которую аукционный дом называет первой частной коллекционеркой, по достоинству оценившей поздний период художника.

Десятилетиями оставались в частной коллекции

«Ирис» сохранился без реставрации и лака. Полотно осталось в том виде, в котором его написал Моне.

Еще одна работа художника, «Плакучая ива», оценивается в 9-10 миллионов евро.

Обе картины долгое время находились в доме семьи Шлюмберже. Широкая публика почти не имела возможности увидеть их вживую.

Жанна Шлюмберже приобрела работы у семьи художника через галеристку Катью Гранофф, минуя публичные торги.

28 работ стоимостью более 40 миллионов евро

Общая оценочная стоимость коллекции превышает 40 миллионов евро.

На аукцион выставят четыре работы Моне, скульптуру Камиллы Клодель, картины Гюстава Моро и произведения других художников.

Отдельный интерес вызывает композиция из трех работ Поля Сезанна. Центральное полотно «Ферма» называют крупнейшей работой художника, когда-либо появлявшейся на аукционе. Его оценили в 600-800 тысяч евро.

Три картины Сезанна получили во Франции статус национальных сокровищ. В течение 30 месяцев государство имеет приоритетное право на их приобретение.

Интерес к коллекции подогревает и дата торгов. В декабре исполнится сто лет со дня смерти Клода Моне. К годовщине в Париже готовят две выставки, посвященные художнику.