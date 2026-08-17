Около 5 тыс. человек посетили ярмарку креативных индустрий области Жетысу, которая прошла 15–16 августа в Астане. Прямые продажи продукции составили около 16 млн тенге, а с учетом заключенного контракта общий экономический результат достиг порядка 56 млн тенге, сообщает Министерство культуры и информации РК.

Картины продали почти на 10 млн тенге

Ярмарка прошла на площадке Qazaq Creative Hub в рамках республиканского проекта Creative Aimaq. В ней приняли участие 30 представителей креативной индустрии Жетысу.

Они представили национальные ремесла, дизайнерские изделия, произведения искусства, гастрономическую продукцию и проекты в сфере современных технологий.

За два дня объем прямых продаж составил около 16 млн тенге. Больше всего покупатели потратили на картины художников – 9,975 млн тенге.

Изделия мастеров продали на 3,085 млн тенге, национальные изделия ручной работы – на 800 тыс. тенге, другую продукцию – на 961 тыс. тенге.

Среди покупок также были электровелосипед, национальные игрушки и головные уборы, ювелирные и деревянные изделия, а также войлочная обувь.

Дизайнер получила контракт на 40 млн тенге

Отдельным результатом ярмарки стал крупный контракт дизайнера Зере Есенбай. Она заключила договор на 40 млн тенге на разработку дизайна и пошив сценических костюмов.

С учетом этого контракта и прямых продаж общий экономический результат мероприятия составил порядка 56 млн тенге.

Мода, театр и национальные ремесла

Помимо ярмарки, организаторы подготовили культурную программу. Дизайнеры Жетысу представили авторские коллекции, сочетающие национальные мотивы с современной этномодой.

Для посетителей также выступил оркестр народных инструментов имени М. Тулебаева, а Академический драматический театр имени Б. Римовой показал фрагменты своих постановок.

В пространстве Ethno Village гости могли познакомиться с традиционным казахским бытом, изделиями из дерева и кости, конской упряжью и принять участие в мастер-классах по гончарному ремеслу.