Карточные игры устраивали в прямых эфирах TikTok: четверых осудили в Жетысу

В области Жетісу четверых местных жителей признали виновными в организации незаконного игорного бизнеса через TikTok. По данным прокуратуры региона, на азартных играх они получили 95 млн тенге незаконного дохода, передает BAQ.KZ.

Как установило следствие, фигуранты проводили в прямых эфирах TikTok карточные игры. Один из организаторов на момент совершения уголовного правонарушения был несовершеннолетним.

По данным прокуратуры, деятельность четырех жителей области была пресечена в рамках досудебного расследования.

Суд признал их виновными по части 3 статьи 307 Уголовного кодекса РК – организация незаконного игорного бизнеса.

Все четверо приговорены к четырем годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Приговор пока не вступил в законную силу.

В прокуратуре области Жетысу сообщили, что продолжают выявлять и пресекать незаконную организацию азартных игр, в том числе через социальные сети и другие информационно-коммуникационные технологии.