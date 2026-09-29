Карточные игры устраивали в прямых эфирах TikTok: четверых осудили в Жетысу
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В области Жетісу четверых местных жителей признали виновными в организации незаконного игорного бизнеса через TikTok. По данным прокуратуры региона, на азартных играх они получили 95 млн тенге незаконного дохода, передает BAQ.KZ.
Как установило следствие, фигуранты проводили в прямых эфирах TikTok карточные игры. Один из организаторов на момент совершения уголовного правонарушения был несовершеннолетним.
По данным прокуратуры, деятельность четырех жителей области была пресечена в рамках досудебного расследования.
Суд признал их виновными по части 3 статьи 307 Уголовного кодекса РК – организация незаконного игорного бизнеса.
Все четверо приговорены к четырем годам лишения свободы с конфискацией имущества.
Приговор пока не вступил в законную силу.
В прокуратуре области Жетысу сообщили, что продолжают выявлять и пресекать незаконную организацию азартных игр, в том числе через социальные сети и другие информационно-коммуникационные технологии.
Самое читаемое
- Скважина на участке: минводы напомнило, что обязан делать владелец
- IT-экспорт достиг более $1 млрд: как изменился цифровой сектор Казахстана за год
- Что изменится в Казахстане с 1 октября
- Больше 20 аварийных домов должны расселить в Астане до конца года
- В Астане появился новый зеленый маршрут с каскадным водопадом