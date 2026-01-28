АО "СПК "Алматы" начнет выдачу льготных займов предпринимателям для стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ), передает BAQ.KZ.

Финансирование предоставляется для пополнения оборотных средств по ставке 0,01% годовых. Займы можно направить на закупку сырья, выплату заработной платы, оплату услуг и логистику. Взамен предприниматели обязуются фиксировать цены на определенный период на прилавках магазинов.

Срок займа составит от трех месяцев до трех лет, а объем поставок определяется самим бизнесом при заключении договора.

Льготное финансирование распространяется на 31 позицию СЗПТ, включая муку, хлеб, крупы, картофель, морковь, лук, капусту, помидоры и огурцы, яблоки, сахар, подсолнечное масло, говядину, баранину, конину, курицу, рыбу, молоко, кефир, сметану, творог, сыр, сливочное масло, яйца, чай и соль.

Решение о предоставлении займа принимает Комиссия по обеспечению реализации механизмов стабилизации цен при акимате Алматы. Прием заявок продлится до 20 февраля 2026 года.

В настоящее время у СПК "Алматы" уже действуют договоры с производителями. Так, компания "Сары-Булак" поставляет яйца первой категории по цене не выше 59 тенге за штуку, "Алатау Құс" — куриные бедра и окорочка по 1100 тенге, голень — по 1650 тенге, Nauryz Agro KZ — бедра и окорочка по 1250 тенге. Стабилизация цен по этим товарам обеспечена сроком до трех лет.

Кроме того, через сеть Magnum Cash&Carry стабилизируются поставки более 10 тыс. тонн овощей — картофеля, моркови, лука и капусты — по фиксированным ценам до конца апреля 2026 года. Также до марта 2026 года действует договор по стабилизации цен на 11 наименований СЗПТ, включая гречку, рис, макароны, масло, молочную продукцию, курицу, говядину, муку и соль.

Условия получения займов опубликованы на официальном сайте СПК "Алматы".