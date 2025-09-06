В Казахстане картофель нового урожая постепенно дешевеет, и власти уверяют: весной 2026 года цена на этот социально важный продукт не превысит 185 тенге за килограмм, передает BAQ.KZ. По данным Минсельхоза, в этом году ожидается урожай в 2,7 млн тонн при годовой потребности около 2 млн. На 5 сентября аграрии уже собрали 840 тысяч тонн. На полях картофель сейчас стоит от 90 до 120 тенге за килограмм, а в магазинах средняя цена за неделю снизилась почти на 4% и составила 194 тенге.

Вице-министр сельского хозяйства Ербол Тасжуреков отметил, что технические сбои с фитосанитарными сертификатами, из-за которых в августе возникли сложности с экспортом, устранены. Ограничения на вывоз картофеля, напомним, сняли ещё 28 июля, однако ведомство обещает внимательно следить за балансом, чтобы не допустить дефицита на внутреннем рынке.

Для стабилизации цен Минторговли заключило меморандум с Союзом картофелеводов и овощеводов: отпускная цена картофеля в ноябре не превысит 145 тенге за килограмм, а весной следующего года — 185 тенге с учётом затрат на хранение. Аналогичные договорённости достигнуты и по другим продуктам: АО "Арал туз" снизит отпускные цены на соль почти на 20% — со 100 до 82 тенге за килограмм, а Ассоциация яичных производителей зафиксирует стоимость яйца на уровне не выше 55 тенге за штуку.