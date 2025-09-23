Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров прокомментировал ситуацию с возможным дефицитом картофеля и мяса в Казахстане, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

По его словам, в прошлом году стабфонды не смогли сдержать рост цен, поэтому в этом сезоне акимам поручено заранее проработать контракты с торговыми сетями и сельхозпроизводителями.

"В прошлом году спрос на картофель был высокий из-за внешних рынков. За 10 лет такого экспорта не было. Нам пришлось закрыть вывоз, чтобы полностью обеспечить внутренний рынок. При этом производство составило 2,6 млн тонн, из них 600 тысяч тонн пошло на экспорт, а потребность внутри страны около 2 млн тонн", – пояснил министр.

Он добавил, что аналогичная ситуация складывается и по мясу. В прошлом году экспорт составил около 11 тысяч тонн, а в этом году уже почти в 3,5 раза больше – около 30 тысяч тонн. С учетом вывоза живого скота общий объём экспорта достиг 40 тысяч тонн.