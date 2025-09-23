Картофельного кризиса не будет – Сапаров успокоил казахстанцев
В прошлом году спрос на картофель был высокий из-за внешних рынков.
Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров прокомментировал ситуацию с возможным дефицитом картофеля и мяса в Казахстане, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
По его словам, в прошлом году стабфонды не смогли сдержать рост цен, поэтому в этом сезоне акимам поручено заранее проработать контракты с торговыми сетями и сельхозпроизводителями.
"В прошлом году спрос на картофель был высокий из-за внешних рынков. За 10 лет такого экспорта не было. Нам пришлось закрыть вывоз, чтобы полностью обеспечить внутренний рынок. При этом производство составило 2,6 млн тонн, из них 600 тысяч тонн пошло на экспорт, а потребность внутри страны около 2 млн тонн", – пояснил министр.
Он добавил, что аналогичная ситуация складывается и по мясу. В прошлом году экспорт составил около 11 тысяч тонн, а в этом году уже почти в 3,5 раза больше – около 30 тысяч тонн. С учетом вывоза живого скота общий объём экспорта достиг 40 тысяч тонн.
"Вы помните программу, когда мы хотели за 5 лет 60 тысяч сделать. Мы сегодня за 8 месяцев уже 40 тысяч тонн мяса экспортировали. Поэтому на Межведомственной комиссии было принято решение живой скот запретить пока и ввести квоту на реализацию мяса. Поэтому мы фирмы-однодневки не пропускаем. Только тех, кто серьезно занимается. Проводится ветеринарная проверка, все справки проверяем, после этого только экспортируем. Эту работу будем продолжать, я думаю, акимы работу над ошибками проведут. Не как в прошлом году, в этом году торговые сети будут заключать и контрактовать сразу же с хранением, овощехранилищем договориваться. Поэтому это вопрос будет на контроле совместно с Минторговли", – отметил Сапаров.
