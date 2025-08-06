В Казахстане не ожидается повышения цен на картофель, сообщили в Министерстве торговли и интеграции на запрос редакции BAQ.KZ. Ведомство прогнозирует стабилизацию цен в связи с валовым сбором урожая.

"Для обеспечения насыщения рынка ведется работа по продлению запрета экспорта картофеля до 31 августа 2025 года. Также на территории страны действовала тарифная льгота на ввоз 150 тысяч тонн картофеля в РК сроком до 30 июня. Вместе с тем дальнейшего роста цен на картофель не ожидается, прогнозируется стабилизация в связи с валовым сбором урожая. Постепенное насыщение рынка овощной продукцией 2025 года обеспечит насыщение рынка и создаст условия для стабилизации цен", - уточнили чиновники.

В ведомстве также сообщили, что с начала 2025 года супермаркеты и магазины выплатили более шести млн тенге штрафов за завышенные цены на картофель. Всего было вынесен 151 штраф и 476 предупреждений.

В январе-феврале 2025 года максимальная средняя цена на картофель составляла 310 тенге за килограмм - такая стоимость была зафиксирована в области Улытау. При этом среднереспубликанская цена на конец февраля составила 224 тенге за килограмм.

Однако, как уточнили в Минторговли, по данным мониторинга Департамента торговли и защиты прав потребителей, в отдельных супермаркетах розничные цены достигали 350–500 тенге за килограмм. По такой цене реализовывался отборный картофель с улучшенными характеристиками: крупный калибр, высокая сортировка, дополнительная упаковка и ручная фасовка производителем.

Ранее сообщалось, что картофель в Алматы подорожал до уровня деликатеса. Цена за килограмм оказалась дороже грейпфрутов.

После роста цен Правительство усилило контроль за соцпродуктами.

В январе было введен запрет на вывоз картофеля из Казахстана сроком на шесть месяцев.

В интервью BAQ.KZ эксперты назвали виновными в ситуации трейдеров.