Вечером 10 августа в селе Костешты Яловенского района обрушилась карусель. По данным Национального центра догоспитальной неотложной медицинской помощи, пострадали семь детей в возрасте от трёх до 12 лет, передает BAQ.KZ.

Пятерых из них доставили в больницу с травмами различной степени тяжести, пишет newsmaker.md.

По предварительной версии, конструкция рухнула из-за перегрузки. Врачи призывают родителей быть особенно внимательными и следить за детьми во время игр на площадках и в парках.