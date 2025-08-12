Карусель с детьми рухнула в Молдове, есть пострадавшие
В селе Костешты обрушилась карусель.
Сегодня, 18:02
Фото: unsplash
Вечером 10 августа в селе Костешты Яловенского района обрушилась карусель. По данным Национального центра догоспитальной неотложной медицинской помощи, пострадали семь детей в возрасте от трёх до 12 лет, передает BAQ.KZ.
Пятерых из них доставили в больницу с травмами различной степени тяжести, пишет newsmaker.md.
По предварительной версии, конструкция рухнула из-за перегрузки. Врачи призывают родителей быть особенно внимательными и следить за детьми во время игр на площадках и в парках.
