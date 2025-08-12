  • 12 Августа, 19:13

Карусель с детьми рухнула в Молдове, есть пострадавшие

В селе Костешты обрушилась карусель.

Сегодня, 18:02
154
Фото: unsplash

Вечером 10 августа в селе Костешты Яловенского района обрушилась карусель. По данным Национального центра догоспитальной неотложной медицинской помощи, пострадали семь детей в возрасте от трёх до 12 лет, передает BAQ.KZ.

Пятерых из них доставили в больницу с травмами различной степени тяжести, пишет newsmaker.md.

По предварительной версии, конструкция рухнула из-за перегрузки. Врачи призывают родителей быть особенно внимательными и следить за детьми во время игр на площадках и в парках.

 
 
 
 
 
