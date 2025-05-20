На дневных торгах Казахстанской фондовой биржи (KASE), завершившихся в 15:30 по времени Астаны 20 мая 2025 года, зафиксирован очередной рост курса доллара США, передает BAQ.KZ.

Средневзвешенный курс американской валюты составил 511,59 тенге, показав рост на 0,82 тенге по сравнению с предыдущим днём.

Также наблюдается укрепление других ключевых валют:

Российский рубль — 6,40 тенге (+0,08)

Китайский юань — 70,94 тенге (+0,18)

Евро — 573,62 тенге (+0,56)

К слову, на валютных торгах 19 мая доллар прибавил, рубль и юань подешевели.