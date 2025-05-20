KASE: доллар, рубль, юань и евро подорожали на торгах
Доллар продолжает расти: на торгах 20 мая курс достиг 511,59 тенге.
Вчера, 16:28
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Вчера, 16:28Вчера, 16:28
171Фото: Pixabay
На дневных торгах Казахстанской фондовой биржи (KASE), завершившихся в 15:30 по времени Астаны 20 мая 2025 года, зафиксирован очередной рост курса доллара США, передает BAQ.KZ.
Средневзвешенный курс американской валюты составил 511,59 тенге, показав рост на 0,82 тенге по сравнению с предыдущим днём.
Также наблюдается укрепление других ключевых валют:
- Российский рубль — 6,40 тенге (+0,08)
- Китайский юань — 70,94 тенге (+0,18)
- Евро — 573,62 тенге (+0,56)
К слову, на валютных торгах 19 мая доллар прибавил, рубль и юань подешевели.
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