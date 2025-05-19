На дневных торгах Казахстанской фондовой биржи (KASE) 19 мая 2025 года курс американской валюты показал умеренный рост, передает BAQ.KZ.

Средневзвешенный курс доллара США составил 510,78 тенге, что на 1,21 тенге выше уровня предыдущих торгов.

Другие основные валюты продемонстрировали разнонаправленную динамику:

Российский рубль немного ослаб — до 6,32 тенге (-0,01).

Китайский юань также подешевел — до 70,75 тенге (-0,03).

Евро снизился в цене на 0,34 тенге, составив 570,44 тенге.

В пятницу мы писали о том, что тенге укрепился к доллару и рублю, но ослаб к евро.