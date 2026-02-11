В соцсетях и мессенджерах начала распространяться информация о якобы резком повышении тарифов сервиса Kaspi.kz, в том числе стоимости годового обслуживания карты Kaspi Gold. В ответ на это пресс-служба компании выступила с разъяснением, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в пресс-службе банка, тарифы и условия обслуживания для клиентов и партнёров остаются прежними. Распространившаяся информация, по данным компании, возникла из-за неверной трактовки обновлённого юридического документа о тарифах.

"В интернете появилась информация о якобы изменении тарифов Kaspi.kz — стоимости годового обслуживания и перевыпуска Kaspi Gold, условиях по Kaspi Pay и комиссии за переводы на карты других банков. Причиной послужила неверная трактовка обновлённого юридического документа о тарифах, где указаны предельные значения, согласно законодательству РК", — сообщили в пресс-службе.

В компании также подчеркнули, что в случае реальных изменений клиентов всегда информируют заранее и открыто.

"Мы всегда заранее и открыто информируем о любых изменениях, если они происходят", — отметили в пресс-службе банка.

Ранее в социальных сетях сообщалось, что с 31 марта якобы планируется повышение платы за годовое обслуживание карты Kaspi Gold с 1 995 до 10 000 тенге, а также увеличение тарифов за обслуживание счёта самозанятого. Кроме того, утверждалось, что 10 000 тенге придётся платить за годовое обслуживание детских карт Kaspi Gold, перевыпуск карты в случае утери или порчи, а также за блокировку и разблокировку карты. В компании эту информацию не подтвердили.