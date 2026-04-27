Kaspi выпустил еврооблигации на 600 млн долларов
Kaspi.kz разместил еврооблигации на $600 млн со ставкой 5,9% и сроком погашения в 2031 году.
Сегодня 2026, 10:18
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Фото: KASE
Казахстанская финтех-компания Kaspi.kz объявила об успешном размещении еврооблигаций, передает BAQ.kz.
Компания разместила старшие необеспеченные облигации на сумму 600 миллионов долларов США. Ставка купона составила 5,900%, а срок погашения установлен на 2031 год.
Спрос со стороны инвесторов оказался высоким - в сделке приняли участие около 130 институциональных инвесторов, а общий спрос превысил предложение в 3,5 раза.
На что пойдут деньги
Привлеченные средства планируется направить на общие корпоративные цели, а также на укрепление ликвидности компании.
Как отметил глава компании Михаил Ломтадзе, выпуск облигаций стал важным шагом для расширения доступа к международным рынкам капитала и укрепления отношений с глобальными инвесторами.
