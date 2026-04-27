Kaspi выпустил еврооблигации на 600 млн долларов

Kaspi.kz разместил еврооблигации на $600 млн со ставкой 5,9% и сроком погашения в 2031 году.

Сегодня 2026, 10:18
KASE Сегодня 2026, 10:18
Сегодня 2026, 10:18
167
Фото: KASE

Казахстанская финтех-компания Kaspi.kz объявила об успешном размещении еврооблигаций, передает BAQ.kz.

Компания разместила старшие необеспеченные облигации на сумму 600 миллионов долларов США. Ставка купона составила 5,900%, а срок погашения установлен на 2031 год.

Спрос со стороны инвесторов оказался высоким - в сделке приняли участие около 130 институциональных инвесторов, а общий спрос превысил предложение в 3,5 раза.

На что пойдут деньги

Привлеченные средства планируется направить на общие корпоративные цели, а также на укрепление ликвидности компании.

Как отметил глава компании Михаил Ломтадзе, выпуск облигаций стал важным шагом для расширения доступа к международным рынкам капитала и укрепления отношений с глобальными инвесторами.

