Kaspi.kz, Wildberries, OZON: сколько казахстанцы тратят на маркетплейсах

Рынок электронной торговли в Казахстане продолжает расти. За три года его объем увеличился с 2,4 трлн тенге в 2023 году до 3,7 трлн тенге в 2025-м – более чем на 50%.

Одновременно растет доля онлайн-покупок в розничной торговле. Если в 2023 году она составляла 12,7%, то по итогам 2025 года достигла 14,3%.

Основной объем продаж обеспечивают маркетплейсы – на них приходится 86% розничной электронной торговли. Среди крупнейших площадок – Kaspi.kz, OZON, Wildberries, Halyk Market и Forte Market.

Меняется и то, что казахстанцы предпочитают покупать онлайн. В 2025 году на телефоны и гаджеты пришлось 17,1% продаж на маркетплейсах. Одежда, обувь и спортивные товары заняли 12,4%, товары для дома и дачи – 12,1%, бытовая техника – 10,3%. Еще 7,4% пришлось на продукты питания.

На фоне роста спроса развивается инфраструктура доставки. В отдельных категориях товаров экспресс-доставка уже занимает менее часа. Все активнее развивается e-grocery – онлайн-заказ продуктов и повседневных товаров.

В 2025 году в Алматы, Астане, Караганде и Актобе реализовали пять проектов Dark Store. Кроме того, маркетплейсы установили 2,3 тысячи новых постаматов для получения заказов.

Таким образом, электронная торговля становится все более заметной частью розничного рынка Казахстана, а онлайн-покупки постепенно охватывают не только технику и одежду, но и товары повседневного спроса.

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