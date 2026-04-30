Каспий должен оставаться зоной сотрудничества - Лавров

В Астане в ходе переговоров с министром иностранных дел Казахстана Ермеком Кошербаевым глава МИД России Сергей Лавров обозначил ключевые направления сотрудничества на евразийском пространстве, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

В ходе переговоров стороны обсудили вопросы региональной интеграции и взаимодействия в рамках международных объединений.

Сергей Лавров подчеркнул заинтересованность России в усилении роли Казахстана в евразийских инициативах.

"На всём евразийском пространстве мы заинтересованы в том, чтобы набирала силу инициатива Казахстана в рамках Совещания по мерам доверия и взаимодействия в Азии. Учитывая, что в нынешнем году Казахстан принял председательство в органах Евразийского экономического союза, мы пожелали партнёрам успехов на этом направлении", - сообщил Сергей Лавров.

Он также призвал к более активному участию в реализации интеграционных проектов.

"Пользуясь случаем, в очередной раз призываем наших казахстанских друзей более активно включаться в работу по реализации инициатив президента России Владимира Путина, направленных на формирование Большого евразийского партнёрства и архитектуры равной и неделимой безопасности", - подчеркнул глава МИД РФ.

Отдельное внимание, по его словам, уделено практическому взаимодействию в региональных форматах.

"Отдельное внимание было уделено реализации плана совместных действий на 2025-2027 годы, принятого на втором саммите “Центральная Азия - Россия” в Душанбе. Также дана положительная оценка итогам девятой встречи министров иностранных дел в формате “Центральная Азия плюс Россия”, состоявшейся 17 апреля в Москве», - поделился Лавров.

В ходе переговоров также затрагивались вопросы региональной безопасности и международной повестки.

"Ещё одно актуальное направление совместной работы - Каспий. Мы вынуждены констатировать, что неспровоцированная вооружённая агрессия США и Израиля в отношении Ирана самым негативным образом затронула Каспийское море и прибрежные территории. Каспий должен оставаться зоной сотрудничества, и недопустимыми являются удары по инфраструктуре", - заявил он.

Глава МИД России также остановился на ситуации на Ближнем Востоке и вокруг Украины.

По итогам переговоров главы МИД Казахстан и России приняли План сотрудничества на 2027-2028 годы. Обе стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества и координации позиций по ключевым международным вопросам.