Каспий мелеет и загрязняется: в Мангистау обсудили риски для побережья, экономики и людей

Каспий мелеет, загрязняется и теряет биоразнообразие, а изменение климата только усугубляет ситуацию. Участники диалога высокого уровня по Каспийскому морю, который прошел 5 октября в Мангистауской области, говорили о том, что эти процессы создают риски для прибрежных территорий, инфраструктуры, экономики и благополучия людей, сообщили в акимате области.

Решать проблемы Каспия Казахстан намерен вместе с ООН и Японией. На встрече показали проект «Повышение устойчивости в условиях снижения уровня Каспийского моря», который Программа развития ООН реализует на японские деньги.

Проект должен помочь научиться управлять водными ресурсами, пока уровень моря падает. Специалисты изучат водный баланс Каспия и изменения его уровня, оценят состояние биоразнообразия, загрязнение моря и устойчивость прибрежных территорий.

Для тех, кто готов браться за экологические инициативы, предусмотрены гранты.

Данные о Каспии хотят встроить в стратегическое планирование региона через Цифровой кабинет акима. Это позволит учитывать экологические риски при планировании развития территории и принятии инвестиционных решений.

Первый заместитель акима Мангистауской области Ербол Избергенов призвал участников к конкретике.

«Каспийское море — важная часть экономического, социального и экологического развития Мангистау. Его экологическое состояние напрямую влияет на жизнь жителей и будущее региона. Мы готовы укреплять сотрудничество с прикаспийскими государствами, международными организациями, учёными и представителями гражданского общества. Главным результатом сегодняшнего диалога должны стать конкретные практические шаги по обеспечению экологической устойчивости Каспия», заявил он.

Проблемы Каспия обсуждали министр экологии и природных ресурсов РК Алибек Куантыров, постоянный координатор ООН в Казахстане Саранго Раднарагча, постоянный представитель ПРООН в Казахстане Катаржина Вавьерниа и Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Казахстане Ясумаса Иидзима. За столом были представители госорганов, дипмиссий, международных организаций, ученые, экологи, волонтеры и общественники.

Япония работает с Казахстаном не только по экологии Каспия. Президент Касым-Жомарт Токаев и Премьер-министр Японии Санаэ Такаичи 18 декабря 2025 года в Токио обсуждали развитие Среднего коридора, Транскаспийского международного транспортного маршрута. Тогда же отметили участие Японии в совершенствовании таможенных процедур в порту Актау. Нынешний диалог и проект в акимате называют практическим продолжением тех переговоров.

Дальше работа перейдет на экспертные сессии. Там участники подробно разберут, как будет реализован проект и как поддерживать экологические инициативы, и согласуют следующие шаги по сохранению Каспия.