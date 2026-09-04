Каспий мелеет: на Кашагане начнут углублять морские пути

Северо-Каспийский консорциум в сентябре приступит к восстановлению проектных уровней морского дна в районе месторождения Кашаган. Работы планируют завершить к концу ноября 2027 года, передает BAQ.KZ со ссылкой на Ассоциацию KAZENERGY.

Причина в снижении уровня Каспия. На отдельных участках накапливаются донные отложения и ил, из-за чего навигация осложняется.

Дно будут расчищать земснарядами на участках существующей сети морских навигационных путей. В зону работ войдут основные судоходные маршруты.

Исключения из проекта оговорены отдельно. Это подходные каналы и лагунные зоны островов EPC-3, EPC-4 и Острова А, разворотные бассейны и внутрипромысловый канал месторождения.

Цель работ в том, чтобы вернуть глубины, необходимые для безопасного и стабильного движения судов.

По проектной документации дно нужно поднять до отметки около пяти метров. Объемы распределены на два сезона, в 2026 году предстоит убрать 1,39 млн кубометров иловых отложений, в 2027 году 6,73 млн кубометров. Удаление ила предусмотрено на площади 7,088 млн квадратных метров.

Почему это важно для месторождения

Состояние морских путей напрямую влияет на доставку грузов, оборудования и персонала на искусственные острова Кашагана.

От него зависит и возможность оперативной эвакуации людей в случае необходимости.

Восстановление проектных глубин остается условием стабильной и бесперебойной работы одного из крупнейших нефтегазовых проектов страны.

Что с экологией

Основное воздействие на морскую среду ожидается во время самих работ. Речь идет о временном и локальном изменении свойств воды из-за роста концентрации взвешенных частиц. Для снижения мутности в толще воды и у дна применят специальные технологии.

Извлеченный ил разместят на существующих подводных отвалах вдоль навигационных каналов.

Отдельно в проекте учли маршруты движения судов, сроки и места нереста ценных видов рыб, лежбища тюленей и места гнездования птиц.

Среди мер защиты названы сокращение продолжительности шумных работ, снижение физического воздействия на среду обитания животных и птиц, а также мониторинг состояния морских биоресурсов и качества воды на всех этапах дноуглубления.