Каспий мелеет: Премьер Казахстана предложил скоординированные меры
Казахстан инициирует объединение Прикаспийских стран.
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Премьер-министр Олжас Бектенов выступил с призывом к расширению регионального сотрудничества в борьбе с экологическими угрозами на первой Международной экологической конференции. Одним из главных вызовов он назвал обмеление Каспийского моря, передает BAQ.KZ.
"С начала 2000-х годов наблюдается тенденция снижения уровня Каспийского моря. Для изучения этой и других проблем создан Казахский научно-исследовательский институт Каспийского моря. Прогнозы ученых неутешительны. Нужны решительные, скоординированные действия всех прикаспийских государств для сохранения этого уникального водоема", — заявил глава правительства Казахстана.
Обмеление Каспия, по мнению премьера, требует комплексного подхода с участием всех государств региона. Внимание также уделено ситуации в Приаралье. Казахстан продолжает усилия по восстановлению экосистемы Аральского моря: укрепляется Кокаральская дамба, реализуются проекты по озеленению высохшего дна и поддержке рыболовства.
Бектенов подчеркнул и важность международного партнёрства в сфере защиты ледников, напомнив, что к 2100 году объем ледников в Центральной Азии может значительно сократиться. В Алматы уже действует Региональный гляциологический центр ЮНЕСКО, а на саммите в Эр-Рияде была инициирована платформа "Партнёрство водных башен".
Казахстан выразил готовность к совместным гидротехническим проектам, включая регулирование водохранилищ и автоматизацию учета водных ресурсов.
Символичным премьер-министр назвал и место проведения форума — Алтай, который считается колыбелью тюркской цивилизации.
В пленарной сессии приняли участие главы правительств России, Армении, Беларуси, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана. Среди других тем: таяние ледников, сохранение биоразнообразия, трансграничный экотуризм и инновации в управлении водными ресурсами.
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