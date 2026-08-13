В Атырау начал работу международный круглый стол «Чистый Каспий: межрегиональное сотрудничество», который собрал ученых, экологов, представителей природоохранных организаций и неправительственного сектора из Казахстана и России.

На площадке Атырауского университета имени Х. Досмухамедова участники обсуждают ключевые экологические проблемы Каспийского моря, включая снижение уровня воды, изменение климата, сокращение водных ресурсов, сохранение биоразнообразия и рациональное использование природных богатств.

Главная задача – сохранить Каспий

Открывая пленарное заседание, аким Атырауской области Болат Акчулаков отметил, что Каспийское море является общим природным достоянием всех прикаспийских государств, поэтому решать экологические проблемы необходимо совместными усилиями.

«Сегодня такие вопросы, как снижение уровня моря, изменение климата и сокращение водных ресурсов, требуют совместных действий. Сегодняшняя встреча – важная площадка, где через призму науки и практического опыта мы можем вместе искать конкретные решения экологических проблем», – сказал Болат Акчулаков.

По его словам, важно учитывать не только снижение уровня воды, но и последствия этого процесса для флоры и фауны Каспия. Отдельное внимание участники уделили проблеме возгорания камыша и поиску способов его эффективного использования.

Экологи представили исследования

Во время круглого стола специалисты представили доклады об экологическом состоянии Каспийского моря, влиянии обмеления на экосистему государственного природного резервата «Ақжайық», а также обсудили вопросы использования водных ресурсов Каспия и его притоков.

Встреча продолжилась в формате открытого диалога, где участники обменялись мнениями о наиболее актуальных экологических проблемах региона и возможных путях их решения.

В регионе продолжаются природоохранные проекты

Как сообщили организаторы, в рамках программы «Таза Қазақстан» в Атырауской области уже проведено 266 экологических мероприятий. В ходе 210 субботников более 75,5 тысячи человек собрали свыше 6,5 тысячи тонн мусора, а также высадили 17,7 тысячи деревьев и благоустроили более 8,4 тысячи дворов.

Кроме того, в регионе продолжается работа по сохранению водных биоресурсов. Ежегодно в Казахстане вылавливается около 50 тысяч тонн рыбы, из которых более 19 тысяч тонн приходится на Атыраускую область.

Особое внимание уделяется восстановлению популяции осетровых. Атырауский осетровый завод ежегодно выпускает в естественную среду около 5 миллионов мальков, а после завершения модернизации этот показатель планируется увеличить до 7,4 миллиона в год.