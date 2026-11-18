За 25 лет площадь Каспийского моря сократилась на 16 тысяч квадратных километров, а потенциал осетровых в казахстанской части упал на 99,4%. При этом в самом море нет ни одной стационарной станции, которая следила бы за качеством воды и воздуха. Об этом говорится в запросе фракции «Әділет» на имя заместителя Премьер-министра Каната Бозумбаева, который огласил депутат Арман Хайруллин.

«Как отметил наш Президент Касым-Жомарт Токаев на первом Каспийском экологическом саммите в Туркменистане, обмеление Каспийского моря превратилось в экологический и масштабный экономический кризис», – говорится в запросе.

Соленые дожди и пыльные бури

«За последние 25 лет акватория моря сократилась на 16 тысяч квадратных километров. На обмелевшем Северном Каспии участились пыльные бури, соленая пыль выпадает в виде «грязевого дождя». В связи с этим необходимо по опыту Арала высаживать фитомелиоранты на высохших территориях», – отмечают депутаты.

Институт имени Алихана Бокейхана предлагает выделить 222,9 млн теңге на разработку проектов защиты Атырауского региона от пыльных бурь, но финансирование пока не рассматривалось.

Осетровых почти не осталось

«Каспийская рыба это и продовольственный запас, и важный источник экспорта для нашего государства. Однако ее биологическое разнообразие упало до катастрофического уровня. Биологическая емкость казахстанской части моря для осетровых сократилась с 1 миллиона тонн до 5,9 тысячи тонн, потенциал уменьшился на 99,4 процента», – говорится в запросе. «Объем промысловой частиковой рыбы только за последние 6 лет уменьшился на 29 процентов, а каспийский тюлень сократился с 1 миллиона в начале XX века до 270 тысяч. На это наряду с браконьерством влияет и масштабная добыча углеводородов на шельфе», – подчеркнули в «Әділет».

«Слепая зона» для экологов

«К сожалению, сегодня Каспий превратился для Министерства экологии в неконтролируемую, слепую зону. В море нет ни одной стационарной станции, которая контролирует качество воздуха и воды. «Казгидромет» ведет мониторинг только в 50 точках на побережье», – заявили депутаты. «Освоение таких крупных месторождений, как Кашаган, безусловно, важно для Казахстана. Тем не менее установка постов экологического контроля вокруг нефтедобывающих островов это требование сегодняшнего дня», – говорится в запросе.

Депутатов беспокоит и то, что крупные компании почти не страхуют экологические риски.

«Экологическая ответственность и объем страхования крупных компаний-природопользователей, работающих в стране, слишком незначительны. На наши запросы об определении объема обязательного экологического страхования крупных предприятий Национальный банк и Агентство по регулированию и развитию финансового рынка до сих пор не дали конкретного ответа», – отметили в «Әділет».

По словам депутатов, по Конституции и Экологическому кодексу такая информация должна быть полностью открыта для общества.

В трудном положении оказался и научно-исследовательский институт «Каспийское море», созданный в 2024 году по поручению Главы государства. Он испытывает финансовые трудности, хотя ему нужно разработать карту экологической чувствительности Каспия.

Что предлагают депутаты

финансировать разработку и реализацию проектов защиты Северного Каспия от пыльных бурь с помощью фитомелиорации;

разработать программу установки государственных стационарных постов наблюдения вокруг месторождений на Каспии;

привести суммы экологического страхования крупных компаний к международным стандартам и обеспечить открытость экологической информации;

стабильно финансировать институт «Каспийское море» из республиканского бюджета на 2027–2029 годы.