Каспий уходит: тревожные кадры за 12 лет
Видео казахстанца вызвало бурную реакцию.
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Казахстанский видеограф Адай Мырзатай опубликовал в Instagram видео, на котором наглядно показано, как изменился уровень Каспийского моря за последние 12 лет, передает BAQ.KZ.
В ролике сопоставлены кадры 2013 и 2025 годов: на них ясно видно, как море заметно обмелело, особенно в прибрежных зонах.
Видео быстро стало вирусным и вызвало волну тревожных комментариев в соцсетях. Пользователи из разных стран — Казахстана, России, Азербайджана, Туркменистана и Ирана — выражают обеспокоенность масштабами экологических изменений:
- "Каспий — наша общая боль",
- "Это страшно. Все идёт к судьбе Арала",
- "Выкачивают нефть — и вода уходит",
- "Мы сами виноваты. Поля на месте лесов, реки мелеют, всё уходит в орошение",
Многие комментаторы указывают на человеческий фактор как на главную причину обмеления: чрезмерное водозаборное земледелие, истощение рек, выкачка нефти и разрушение природного баланса.
Сравнение с исчезнувшим Аральским морем звучит всё чаще:
- "Сначала стал мелеть Арал, теперь — Каспий. Что дальше?"
На фоне обсуждения снова поднимается вопрос о необходимости комплексных международных экологических мер и пересмотра водопользования в прикаспийском регионе.
Ранее мы писали о том, что в регионе запущен завод по опреснению морской воды.
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