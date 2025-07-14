  • 14 Июля, 11:57
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Каспий уходит: тревожные кадры за 12 лет

Видео казахстанца вызвало бурную реакцию.

Сегодня, 10:51
АВТОР
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Кадр видео Сегодня, 10:51
Сегодня, 10:51
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Фото: Кадр видео

Казахстанский видеограф Адай Мырзатай опубликовал в Instagram видео, на котором наглядно показано, как изменился уровень Каспийского моря за последние 12 лет, передает BAQ.KZ.

В ролике сопоставлены кадры 2013 и 2025 годов: на них ясно видно, как море заметно обмелело, особенно в прибрежных зонах.

Видео быстро стало вирусным и вызвало волну тревожных комментариев в соцсетях. Пользователи из разных стран — Казахстана, России, Азербайджана, Туркменистана и Ирана — выражают обеспокоенность масштабами экологических изменений:

  • "Каспий — наша общая боль",
  • "Это страшно. Все идёт к судьбе Арала",
  • "Выкачивают нефть — и вода уходит",
  • "Мы сами виноваты. Поля на месте лесов, реки мелеют, всё уходит в орошение",

Многие комментаторы указывают на человеческий фактор как на главную причину обмеления: чрезмерное водозаборное земледелие, истощение рек, выкачка нефти и разрушение природного баланса.

Сравнение с исчезнувшим Аральским морем звучит всё чаще:

  • "Сначала стал мелеть Арал, теперь — Каспий. Что дальше?"

На фоне обсуждения снова поднимается вопрос о необходимости комплексных международных экологических мер и пересмотра водопользования в прикаспийском регионе.

Ранее мы писали о том, что в регионе запущен завод по опреснению морской воды.

 
 
 
 
 
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Публикация от Мырзатай Адай (@adaymyrzatay)

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