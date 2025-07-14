Казахстанский видеограф Адай Мырзатай опубликовал в Instagram видео, на котором наглядно показано, как изменился уровень Каспийского моря за последние 12 лет, передает BAQ.KZ.

В ролике сопоставлены кадры 2013 и 2025 годов: на них ясно видно, как море заметно обмелело, особенно в прибрежных зонах.

Видео быстро стало вирусным и вызвало волну тревожных комментариев в соцсетях. Пользователи из разных стран — Казахстана, России, Азербайджана, Туркменистана и Ирана — выражают обеспокоенность масштабами экологических изменений:

"Каспий — наша общая боль",

"Это страшно. Все идёт к судьбе Арала",

"Выкачивают нефть — и вода уходит",

"Мы сами виноваты. Поля на месте лесов, реки мелеют, всё уходит в орошение",

Многие комментаторы указывают на человеческий фактор как на главную причину обмеления: чрезмерное водозаборное земледелие, истощение рек, выкачка нефти и разрушение природного баланса.

Сравнение с исчезнувшим Аральским морем звучит всё чаще:

"Сначала стал мелеть Арал, теперь — Каспий. Что дальше?"

На фоне обсуждения снова поднимается вопрос о необходимости комплексных международных экологических мер и пересмотра водопользования в прикаспийском регионе.

Ранее мы писали о том, что в регионе запущен завод по опреснению морской воды.