В Астане состоялась торжественная церемония открытия кассационных судов. Участие в мероприятии приняли Председатель Верховного Суда Асламбек Мергалиев, помощник Президента по правовым вопросам Ержан Жиенбаев, председатели судебных коллегий Верховного Суда и представители судебной администрации, передает BAQ.KZ.

Создание кассационной инстанции стало ключевым этапом масштабной судебной реформы, направленной на укрепление верховенства закона, обеспечение справедливости и повышение доступности правосудия.

"На IX съезде судей Глава государства поставил задачу реформировать судебную систему, создав условия для качественного и эффективного правосудия. Открытие кассационных судов – важнейший шаг на этом пути", – отметил Асламбек Мергалиев.

По его словам, новая кассационная инстанция станет гарантом единообразия судебной практики, повысит уровень защиты прав граждан и бизнеса, а также усилит контроль над законностью принимаемых решений.

В состав кассационных судов вошли три специализированные инстанции:

по гражданским делам (председатель – Аскар Смайлов),

по уголовным делам (председатель – Акан Жумагулов),

по административным делам (председатель – Берик Нажмиденов).

После официальной части гости ознакомились с инфраструктурой новых судов – залами заседаний, кабинетами судей, фронт-офисами, а также учебным центром для повышения квалификации.

В этот же день состоялось рабочее совещание с участием руководства Верховного Суда и судейского корпуса кассационной инстанции. Были определены приоритетные задачи на ближайший период.

"Кассационные суды должны стать эффективным звеном в системе обеспечения правопорядка и справедливости. Мы рассчитываем, что они укрепят доверие общества к судебной системе", – подчеркнул Асламбек Мергалиев.

Руководитель Судебной администрации Наиль Ахметзакиров представил коллективу нового главу Департамента кассационных судов – Ержана Кужахметова.

Реформа кассационного производства направлена на то, чтобы сделать рассмотрение жалоб более прозрачным, независимым и беспристрастным. Ожидается, что нововведения позволят значительно повысить качество правосудия в Казахстане.