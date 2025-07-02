Кассационные суды запущены: как изменится судебная система Казахстана
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Астане состоялась торжественная церемония открытия кассационных судов. Участие в мероприятии приняли Председатель Верховного Суда Асламбек Мергалиев, помощник Президента по правовым вопросам Ержан Жиенбаев, председатели судебных коллегий Верховного Суда и представители судебной администрации, передает BAQ.KZ.
Создание кассационной инстанции стало ключевым этапом масштабной судебной реформы, направленной на укрепление верховенства закона, обеспечение справедливости и повышение доступности правосудия.
"На IX съезде судей Глава государства поставил задачу реформировать судебную систему, создав условия для качественного и эффективного правосудия. Открытие кассационных судов – важнейший шаг на этом пути", – отметил Асламбек Мергалиев.
По его словам, новая кассационная инстанция станет гарантом единообразия судебной практики, повысит уровень защиты прав граждан и бизнеса, а также усилит контроль над законностью принимаемых решений.
В состав кассационных судов вошли три специализированные инстанции:
- по гражданским делам (председатель – Аскар Смайлов),
- по уголовным делам (председатель – Акан Жумагулов),
- по административным делам (председатель – Берик Нажмиденов).
После официальной части гости ознакомились с инфраструктурой новых судов – залами заседаний, кабинетами судей, фронт-офисами, а также учебным центром для повышения квалификации.
В этот же день состоялось рабочее совещание с участием руководства Верховного Суда и судейского корпуса кассационной инстанции. Были определены приоритетные задачи на ближайший период.
"Кассационные суды должны стать эффективным звеном в системе обеспечения правопорядка и справедливости. Мы рассчитываем, что они укрепят доверие общества к судебной системе", – подчеркнул Асламбек Мергалиев.
Руководитель Судебной администрации Наиль Ахметзакиров представил коллективу нового главу Департамента кассационных судов – Ержана Кужахметова.
Реформа кассационного производства направлена на то, чтобы сделать рассмотрение жалоб более прозрачным, независимым и беспристрастным. Ожидается, что нововведения позволят значительно повысить качество правосудия в Казахстане.
Самое читаемое
- Астану назвали одним из красивейших городов мира
- Полицейский из Казахстана стал чемпионом мира по карате
- Антикор ищет сбежавшую после крупной сделки казахстанскую судью
- Введение QR-кодов вызвало коллапс на границе Казахстана с Россией
- "Курьер спасал мир": Казнет благодарит парня за помощь потерявшейся девочке