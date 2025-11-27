Кассационный суд Франции оставил в силе приговор бывшему президенту Николя Саркози по делу о превышении расходов на предвыборную кампанию 2012 года, передает BAQ.KZ со ссылкой на DW. Саркози был признан виновным в незаконном финансировании кампании и приговорён к одному году лишения свободы: шесть месяцев будут отбываться условно, а оставшиеся шесть месяцев могут быть заменены альтернативными мерами, например ношением электронного браслета.

Суд не пересматривал суть обвинений, а лишь подтвердил законность ранее вынесенного решения, которое касается расходов на кампанию, скрытых через фиктивные счета компании Bygmalion. Защита Саркози заявила, что решение суда является "беспрецедентным", напомнив, что апелляционная инстанция не установила, что экс-президент был осведомлён о превышении расходов или способах его сокрытия. Это уже второй окончательный приговор к реальному лишению свободы: в декабре 2024 года Саркози был приговорён к одному году за попытку подкупа судьи, а в сентябре 2025 года — к пяти годам за создание преступного сообщества в связи с ливийскими средствами. В обоих случаях он был временно освобождён и продолжает оспаривать решения судов.

Бывший президент Франции, занимавший пост с 2007 по 2012 год, намерен описать свой тюремный опыт в книге "Дневник заключённого", которая выходит 10 декабря. В соцсетях Саркози отметил, что заключение "укрепляет внутреннюю стойкость", а книга расскажет о монотонности и шуме девятиметровой камеры. Несмотря на многочисленные судебные процессы, Саркози остаётся влиятельной фигурой среди правых политических сил во Франции.