Касым-Жомарт Токаев и Биньямин Нетаньяху обсудили развитие сотрудничества
По инициативе израильской стороны состоялся телефонный разговор Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, передает BAQ.KZ.
Собеседники с большим удовлетворением отметили поступательное развитие многолетнего и многопланового сотрудничества между Казахстаном и Израилем.
Подтвержден взаимный настрой на дальнейшее углубление взаимодействия по широкому спектру вопросов двусторонней и многосторонней повестки дня.
Отдельно Биньямин Нетаньяху выразил глубокую признательность Касым-Жомарту Токаеву за решение о присоединении Казахстана к Соглашениям Авраама.
Премьер-министр Израиля назвал этот шаг смелым и дальновидным, подчеркнув его важное значение в деле укрепления мира, стабильности и международного диалога.
Достигнута договоренность поддерживать активные контакты, в том числе с целью организации визитов на высшем уровне.
