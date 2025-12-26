Касым-Жомарт Токаев и США: стратегический диалог, усиливающий роль Казахстана в мире
В 2025 году внешняя политика Казахстана вышла на новый уровень активности и результативности, а казахстанско-американские отношения наполнились конкретным политическим и экономическим содержанием. Ключевую роль в этом процессе сыграл Президент Касым-Жомарт Токаев, чья личная дипломатия, международный опыт и прагматичный подход позволили выстроить устойчивый стратегический диалог с Вашингтоном. Саммит "Центральная Азия + США", переговоры на высшем уровне, инвестиционные соглашения, а также прямые контакты с американским руководством укрепили позиции Казахстана как предсказуемого партнёра и важного регионального игрока. О динамике отношений с США, личной роли Президента Токаева и возросшем международном влиянии Казахстана рассуждает Председатель Комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса Парламента РК Айгуль Куспан, передает BAQ.KZ.
- Как Вы оцениваете динамику казахстанско-американских отношений в 2025 году? Какие ключевые события или переговоры повлияли на сближение двух стран?
- 2025 год можно смело назвать годом активной казахстанской дипломатии по всем азимутам.
На американском направлении главным событием стал ноябрьский визит Президента Касым-Жомарта Токаева в Вашингтон для участия в саммите "Центральная Азия + США" (C5+1). Казахстан стремится использовать этот формат для укрепления интеграции и международной субъектности нашего региона.
На полях саммита прошли официальные переговоры Главы государства с руководством США, где обсуждалось усиление американо-казахского стратегического партнёрства и экономического сотрудничества.
Как известно, по итогам визита в США был подписан крупный пакет инвестиционных и экономических соглашений. Отрадно, что все они предусматривают локализацию производства и передачу технологий.
Важной политической инициативой в отношениях с США стало заявление Президента Токаева о намерении Казахстана присоединиться к Авраамовым соглашениям.
В течение года Президент К.Токаев общался с Президентом Д.Трампом по телефону. Состоявшийся на днях телефонный разговор позволил обстоятельно обсудить вопросы двусторонней повестки дня и текущей международной ситуации, включая украинскую проблематику. Замечу в этой связи, что и американский президент, и европейские лидеры считают важным видение нашего Президента относительно урегулирования украинского конфликта.
Среди важных дипломатических встреч 2025 года следует назвать встречу глав внешнеполитических ведомств двух стран М.Нуртлеу и М.Рубио в Джидде и визиты Специального представителя президента США по Южной и Центральной Азии С.Гора и первого заместителя Госсекретаря К.Ландау в Казахстан.
Таким образом, 2025 год стал годом качественного сближения Казахстана и США с ощутимыми результатами – значительно углубился политический диалог, наполнилось экономическое партнёрство.
- Какова личная роль Президента Касым-Жомарта Токаева в выстраивании стратегического диалога с США? Как его дипломатический опыт сказывается на качестве партнёрства?
- Думаю, что личная роль Президента К.Токаева – ключевая.
Для США важен фактор лидера, который выполняет договорённости, мыслит в логике международного права.
К.Токаев – именно такой партнёр: бывший дипломат, экс-заместитель Генсека ООН, человек, "говорящий на одном языке" с западными элитами.
В американском истеблишменте Токаев воспринимается как рациональный, предсказуемый лидер без антагонистической повестки, которому можно доверять и с которым можно строить долгую игру.
Благодаря своему дипломатическому опыту Президент понимает не только интересы Вашингтона, но и его логику. Он выстраивает отношения с США через долгосрочные соглашения, экономическую и технологическую повестку. Прагматизм, экономика, безопасность, устойчивость – все это делает дипломатию нашего Президента прикладной, а не декларативной.
- В этом году состоялась встреча Токаева с Дональдом Трампом. Какие основные итоги можно выделить по результатам этой встречи?
- Главный результат встречи – персональное подтверждение со стороны Трампа значимости Казахстана для США, интереса к продолжению стратегического диалога, уважения многовекторной внешней политики Астаны. Это важно, поскольку Д.Трамп традиционно делает ставку на личные договорённости с лидерами, а не только на институциональные механизмы.
По итогам встречи были зафиксированы приоритеты: энергетика, критически важные минералы, инфраструктура и логистика. Как результат – экономические соглашения, оформленные позже на уровне правительств и корпораций.
Не менее важный итог – подтверждение интереса нынешней американской администрации к стабильной и предсказуемой Центральной Азии.
По итогам встречи был установлен прямой политический канал, который ускоряет принятие решений, повышает устойчивость диалога. Для Казахстана это важный дипломатический актив.
- Какие сферы сотрудничества между Казахстаном и США сейчас наиболее активны? И где Вы видите наибольший потенциал для роста?
- Наиболее активно сегодня развиваются такие сферы как инвестиции, энергетика, критически важные минералы, технологии.
Перспективы роста видятся в транспорте и логистике, технологических инновациях, образовании, медицине.
Общая тенденция – укрепление стратегического партнёрства, основанное на прагматизме и признании взаимных интересов на региональном и глобальном уровне.
- Как Вы оцениваете роль Казахстана в региональной политике? Может ли страна служить мостом между Западом и Центральной Азией?
- Казахстан уже выполняет функцию моста между Западом и Центральной Азией.
Казахстан участвует в форматах типа C5+1, продвигает регион как единый субъект, а не набор разрозненных стран, избегает идеологизации отношений с Западом.
Казахстан – центральное звено Среднего коридора, энергетических и сырьевых цепочек, проектов по критическим минералам.
Для Запада наш регион – это альтернатива маршрутам через зоны геополитического риска, а для региона - выход к глобальным рынкам.
Астана стала площадкой для переговоров, международных форумов, диалога между несовпадающими позициями.
- Насколько усилилось влияние Казахстана на международной арене благодаря дипломатическим инициативам Токаева и поддержке со стороны США?
- Думаю, влияние Казахстана заметно усилилось – прежде всего, как дипломатического посредника и предсказуемой "средней державы".
Думаю, Казахстан стал восприниматься не просто как региональный партнёр, а как самостоятельный дипломатический узел, через который удобно работать с его соседями.
При К.Токаеве Казахстан чаще фигурирует как площадка диалога, как страна, способная говорить с разными лагерями, не навязывать позицию, снижать напряжённость. Поддержка США усиливает этот статус.
Через инициативы К.Токаева и интерес США повысилось значение Казахстана в Среднем коридоре, в цепочках поставок ресурсов, в энергетической и сырьевой безопасности.
Важно, на мой взгляд, что США усиливают позиции Казахстана политически, но не контролируют его повестку — и это редкий баланс.
