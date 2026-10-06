Касым-Жомарт Токаев и Султан Омана посетили МФЦА

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Султан Омана Хайсам бен Тарик Аль Саид, находящийся с государственным визитом в Казахстане, ознакомились с деятельностью Международного финансового центра «Астана».

Управляющий МФЦА Ренат Бектуров представил лидерам двух стран результаты работы центра и рассказал о возможностях для дальнейшего развития инвестиционно-экономических отношений между Казахстаном и Оманом.

С момента запуска МФЦА совокупный объем привлеченных в Казахстан инвестиций превысил 28 млрд долларов. В центре зарегистрировано более 6600 компаний из 90 стран.

Касым-Жомарта Токаева и Хайсама бен Тарика Аль Саида ознакомили с особенностями юрисдикции МФЦА, основанной на принципах английского общего права, деятельностью Комитета МФЦА по регулированию финансовых услуг, Суда МФЦА и Международного арбитражного центра.

Отдельное внимание уделили возможностям МФЦА в сфере исламских финансов.

Лидерам двух стран представили интеллектуального ассистента AIDA, который предоставляет консультационную поддержку в режиме 24/7.