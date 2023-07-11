Как прогрессивная нация мы смотрим далеко вперед. Все эти и другие достижения стали возможны благодаря упорному труду нашего народа, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем ноогоднем выступлении, передаёт BAQ.KZ.

Многие соотечественники покорили новые высоты в образовании, науке, культуре. Тем самым они внесли серьезный вклад в укрепление нашего образа как интеллектуальной и сильной духом нации.

Учащиеся успешно выступали на международных олимпиадах и конкурсах. В честь побед наших спортсменов не раз поднимался над мировыми аренами наш небесно-голубой флаг.

В уходящий год, прошедший под знаком Года рабочих профессий, особые почести были оказаны людям труда. Это начинание получит свое продолжение и в дальнейшем.

Государство всесторонне поддерживало учителей и врачей. И такая политика носит долгосрочный стратегический характер. Большое внимание также было уделено поддержке деятелей культуры и науки.