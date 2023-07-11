  • 1 Января, 01:04

Касым-Жомарт Токаев: Как прогрессивная нация мы смотрим далеко вперед

Как прогрессивная нация мы смотрим далеко вперед. Все эти и другие достижения стали возможны благодаря упорному труду нашего народа, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем ноогоднем выступлении, передаёт BAQ.KZ.

Многие соотечественники покорили новые высоты в образовании, науке, культуре. Тем самым они внесли серьезный вклад в укрепление нашего образа как интеллектуальной и сильной духом нации. 

Учащиеся успешно выступали на международных олимпиадах и конкурсах. В честь побед наших спортсменов не раз поднимался над мировыми аренами наш небесно-голубой флаг. 

В уходящий год, прошедший под знаком Года рабочих профессий, особые почести были оказаны людям труда. Это начинание получит свое продолжение и в дальнейшем.

Государство всесторонне поддерживало учителей и врачей. И такая политика носит долгосрочный стратегический характер. Большое внимание также было уделено поддержке деятелей культуры и науки. 

"Несомненно, нацию, которая ценит честный труд, ждет светлое будущее. Именно патриотичные граждане, являющиеся подлинными профессионалами своего дела, идут в авангарде прогресса нашей страны.

Таким образом, мы достойно завершаем первую четверть XXI века, закрепив за Казахстаном лидирующие позиции по социально-экономическим показателям в нашем политико-географическом регионе.

Общими усилиями мы строим Справедливый, Безопасный, Сильный, Чистый, Передовой Казахстан. 

Мы стоим на пороге Года лошади. Это животное занимает особое место в жизни нашего народа. Согласно поверьям, Год лошади считается благоприятным. Мы возлагаем большие надежды на 2026 год. Как прогрессивная нация мы смотрим далеко вперед. Перед нами стоят высокие цели, и у нас есть конкретные планы, как их достичь", - сказал президент.

