Касым-Жомарт Токаев начал выступать с Посланием на заседании палат Парламента - Прямая трансляция
Сегодня, 11:03
120Фото: Акорда
Президент Касым-Жомарт Токаев начал выступать с Посланием народу Казахстана на заседании палат Парламента, передает BAQ.KZ.
В мероприятии принимают участие депутаты Сената и Мажилиса, руководители центральных государственных органов, члены Национального курултая, представители общественности и трудовых коллективов.
Прямая трансляция выступления доступна на республиканских телеканалах, а также на официальных страницах Акорды в социальных сетях.
