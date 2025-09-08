Президент Касым-Жомарт Токаев начал выступать с Посланием народу Казахстана на заседании палат Парламента, передает BAQ.KZ.

В мероприятии принимают участие депутаты Сената и Мажилиса, руководители центральных государственных органов, члены Национального курултая, представители общественности и трудовых коллективов.

Прямая трансляция выступления доступна на республиканских телеканалах, а также на официальных страницах Акорды в социальных сетях.