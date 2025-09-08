LIVE LIVE
LIVE
  • 8 Сентября, 12:07

Касым-Жомарт Токаев начал выступать с Посланием на заседании палат Парламента - Прямая трансляция

Сегодня, 11:03
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Акорда Сегодня, 11:03
Сегодня, 11:03
120
Фото: Акорда

Президент Касым-Жомарт Токаев начал выступать с Посланием народу Казахстана на заседании палат Парламента, передает BAQ.KZ.

В мероприятии принимают участие депутаты Сената и Мажилиса, руководители центральных государственных органов, члены Национального курултая, представители общественности и трудовых коллективов. 

Прямая трансляция выступления доступна на республиканских телеканалах, а также на официальных страницах Акорды в социальных сетях.

Самое читаемое

Наверх