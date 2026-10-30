Касым-Жомарт Токаев назвал незыблемый принцип сотрудничества тюркских государств
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на 13-м саммите Организации тюркских государств в Анкаре. Глава государства подчеркнул, что объединение играет особую роль в укреплении единства тюркских народов, а основой сотрудничества остается уважение суверенитета и национальных интересов каждой страны.
«Наш незыблемый принцип – уважение к суверенитету и национальным интересам братских стран. Тюркский мир остается сплоченным и сообща уверенно идет к поставленным целям», – заявил Президент Казахстана.
Тема нынешнего саммита посвящена единству тюркских государств в языке, мыслях и делах. По словам Касым-Жомарта Токаева, встреча приобретает особый смысл в год столетия Первого тюркологического съезда.
Сто лет назад представители интеллектуальной элиты тюркских народов собрались в Баку, чтобы объединить усилия ради сохранения и развития общего духовного наследия.
«Оставаясь верными заветам предков, мы продолжаем совместную работу во имя укрепления сплоченности консолидации тюркских народов», – сказал Глава государства.
Президент назвал Организацию тюркских государств уникальной структурой, способствующей укреплению единства стран-участниц.
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