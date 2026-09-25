Касым-Жомарт Токаев обсудил открытие завода UBTECH Robotics в Алматы

Президент Касым-Жомарт Токаев встретился со старшим президентом UBTECH Robotics Corp Чжун Юном, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.

Глава государства приветствовал планы UBTECH Robotics открыть в Алматы завод по производству образовательной и сервисной робототехники.

Как отметил Президент, Казахстан станет первой производственной площадкой компании за пределами Китая. Проект реализуется в рамках договоренностей, достигнутых в Шанхае в июле этого года.

Сотрудничество с вузами и колледжами

Во время встречи стороны обсудили перспективы партнерства в сфере образования.

В частности, речь шла о возможностях системного взаимодействия UBTECH с техническими вузами и колледжами Казахстана.

Предложено и создание совместного центра компетенций, где казахстанские специалисты смогут участвовать в исследованиях и разработках компании.

Робототехника для Alatau City и промышленности

Отдельно рассмотрели вопросы комплексного внедрения технологий UBTECH в Alatau City.

Стороны обсудили применение робототехники в горно-металлургическом комплексе, нефтегазовой отрасли и на крупных логистических объектах.

Чжун Юн выразил признательность Главе государства за внимание к сферам цифровизации и искусственного интеллекта, в которых, по его словам, Казахстан добился значительных успехов.

Он положительно оценил созданную в Казахстане среду развития и отметил, что реализация совместных проектов придаст импульс расширению сотрудничества и внедрению цифровых технологий.