Касым-Жомарт Токаев обсудил открытие завода UBTECH Robotics в Алматы
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Президент Касым-Жомарт Токаев встретился со старшим президентом UBTECH Robotics Corp Чжун Юном, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.
Глава государства приветствовал планы UBTECH Robotics открыть в Алматы завод по производству образовательной и сервисной робототехники.
Как отметил Президент, Казахстан станет первой производственной площадкой компании за пределами Китая. Проект реализуется в рамках договоренностей, достигнутых в Шанхае в июле этого года.
Сотрудничество с вузами и колледжами
Во время встречи стороны обсудили перспективы партнерства в сфере образования.
В частности, речь шла о возможностях системного взаимодействия UBTECH с техническими вузами и колледжами Казахстана.
Предложено и создание совместного центра компетенций, где казахстанские специалисты смогут участвовать в исследованиях и разработках компании.
Робототехника для Alatau City и промышленности
Отдельно рассмотрели вопросы комплексного внедрения технологий UBTECH в Alatau City.
Стороны обсудили применение робототехники в горно-металлургическом комплексе, нефтегазовой отрасли и на крупных логистических объектах.
Чжун Юн выразил признательность Главе государства за внимание к сферам цифровизации и искусственного интеллекта, в которых, по его словам, Казахстан добился значительных успехов.
Он положительно оценил созданную в Казахстане среду развития и отметил, что реализация совместных проектов придаст импульс расширению сотрудничества и внедрению цифровых технологий.
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