На встрече были обсуждены актуальные вопросы развития торгово-экономического сотрудничества с основными партнерами ЕАЭС, а также перспективы дальнейшего наращивания взаимодействия в таких ключевых направлениях, как промышленность, транспорт и логистика, аграрный сектор, цифровизация и искусственный интеллект, передаёт BAQ.KZ.

В ходе заседания выступили Президент Ирана Масуд Пезешкиан (в формате видеообращения), Президент Кубы Мигель Марио Диас-Канель Бермудес, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Наследный принц Абу-Даби шейх Халед бен Мухаммед бен Заид Аль Нахаян, а также первый заместитель Премьер-министра Монголии Учрал Ням-Осорын.

В завершение был подписан ряд документов, в том числе соглашения о торговле с Монголией и об экономическом партнерстве с Объединенными Арабскими Эмиратами

В следующем году председательство в ВЕЭС переходит к Республике Казахстан.