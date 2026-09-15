Касым-Жомарт Токаев обсудил с Hyundai расширение автопроизводства и выпуск электромобилей в Казахстане
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял президента и руководителя подразделения по стратегии и планированию Hyundai Motor Group Сунг Кима. Стороны обсудили расширение инвестиционного и промышленно-технологического сотрудничества и новые проекты в Казахстане, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.
Во встрече с корейской стороны участвовали представители Hyundai Engineering и автоконцерна Kia, входящих в Hyundai Motor Group.
Касым-Жомарт Токаев отметил вклад Hyundai Motor Group в развитие казахстанской автомобильной промышленности. Он подчеркнул необходимость дальнейшего углубления локализации, расширения производства автокомпонентов и наращивания экспортного потенциала отрасли.
Отдельно Президент Казахстана отметил роль действующих заводов Hyundai в Алматы и Kia в Костанае.
Касым-Жомарт Токаев обозначил задачу по превращению Казахстана в крупный региональный центр производства и экспорта автомобилей. Акцент планируется сделать на развитии полного цикла производства.
Еще одним направлением сотрудничества может стать электрический транспорт. Речь идет о производстве электромобилей, выпуске компонентов и создании зарядной инфраструктуры.
Сунг Ким поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за внимание и поддержку проектов Hyundai и Kia. По его словам, Казахстан для компании является не просто рынком, а региональным центром деятельности в странах СНГ.
Руководитель Hyundai Motor Group подтвердил намерение расширять присутствие компании в Казахстане и углублять локализацию производства.
Представители Hyundai Engineering выразили готовность развивать сотрудничество в нефтегазовой сфере, промышленности и инфраструктуре.
Представители Kia заявили о намерении совместно развивать казахстанский национальный автомобильный бренд.
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