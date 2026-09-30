Касым-Жомарт Токаев обсудил с Ильзе Айгнер сотрудничество Казахстана и Баварии
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Президент Касым-Жомарт Токаев встретился с Председателем Ландтага Баварии Ильзе Айгнер. В ходе встречи стороны обсудили межпарламентское взаимодействие, культурно-гуманитарные связи и дальнейшее сотрудничество Казахстана и Баварии.
Глава государства отметил успешный и продуктивный характер переговоров с высшим руководством Германии, которые состоялись накануне в Берлине.
Президент высоко оценил вклад Баварии в укрепление казахско-германских отношений.
«Бавария играет чрезвычайно важную роль в продвижении торговли и развитии связей с Казахстаном. Для нас Германия особый партнер. Мы убеждены, что Германия является стратегическим партнером Казахстана в Европе и за ее пределами, поскольку ваше влияние, ваша роль и ваши достижения выходят далеко за рамки Европы. Вы являетесь третьей экономикой в мире», - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Во время беседы были затронуты вопросы межпарламентского взаимодействия и перспективы укрепления культурно-гуманитарных связей.
Ильзе Айгнер поблагодарила Главу государства за то, что он нашел время посетить Ландтаг Баварии. Она отдельно отметила насыщенную программу визита Президента.
По словам Председателя Ландтага, в Баварии внимательно изучают возможности укрепления торгово-экономических, транспортных и инвестиционных контактов с Казахстаном.
По итогам встречи была подтверждена взаимная заинтересованность в расширении содержательного диалога между Казахстаном и Баварией.
Проверила по присланному вами релизу Акорды. Все факты, должности, формулировки по направлениям сотрудничества и итог встречи сохранены. Ничего сверх релиза не добавлено.
Самое читаемое
- Путь к Туркменистану сократят почти втрое: что происходит на трассе в Мангистау
- Сдать старую машину и получить скидку на новую: что известно о программе в Алматы
- «Погибшая неоднократно обращалась в полицию»: четверо экс-полицейских взяты под стражу
- Елдос Сметов вышел в полуфинал Азиатских игр
- Прокуратура выяснила, кто годами числился в очереди на жилье в Степногорске