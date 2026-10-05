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Касым-Жомарт Токаев назначил Азамата Ескараева на новую должность

5 Октября 2026, 10:10
АВТОР
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gov.kz 5 Октября 2026, 10:10
5 Октября 2026, 10:10
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Фото: gov.kz

Президент Касым-Жомарт Токаев назначил Азамата Ескараева заведующим Государственно-правовым отделом Администрации Президента Казахстана.

Ранее другим указом Глава государства освободил его от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Казахстана в Индии.

Он также освобожден от обязанностей посла Казахстана в Бангладеш, Бутане, Мальдивах и Непале по совместительству.

Соответствующие документы опубликованы Акордой.

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