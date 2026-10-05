Касым-Жомарт Токаев назначил Азамата Ескараева на новую должность
5 Октября 2026, 10:10
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5 Октября 2026, 10:105 Октября 2026, 10:10
86Фото: gov.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев назначил Азамата Ескараева заведующим Государственно-правовым отделом Администрации Президента Казахстана.
Ранее другим указом Глава государства освободил его от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Казахстана в Индии.
Он также освобожден от обязанностей посла Казахстана в Бангладеш, Бутане, Мальдивах и Непале по совместительству.
Соответствующие документы опубликованы Акордой.
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