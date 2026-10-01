Касым-Жомарт Токаев освободил Гумара Сергазина от должности замглавы Агентства по атомной энергии
1 Октября 2026, 10:02
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1 Октября 2026, 10:021 Октября 2026, 10:02
117Фото: из личного архива
Президент Касым-Жомарт Токаев освободил Гумара Сергазина от должности заместителя Председателя Агентства Республики Казахстан по атомной энергии.
Соответствующее распоряжение подписал Глава государства.
Напомним, Гумар Сергазин был назначен заместителем Председателя Агентства по атомной энергии 28 апреля 2025 года также распоряжением Президента.
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