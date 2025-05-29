В столице Казахстана стартовал Международный форум Астана, который открыл Президент Касым-Жомарт Токаев. Форум проходит под девизом "Connecting minds, shaping the future" и должен стать ключевой площадкой для обсуждения глобальных вызовов современности, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

В своем выступлении на пленарном заседании Президент Казахстана поприветствовал гостей форума. Он подчеркнул важность международного сотрудничества в условиях глобальных трансформаций. Он отметил, что форум призван не только дать ответы на актуальные вызовы, но и стать стимулом для формирования новых устойчивых партнерств.

Форум собрал более 7000 делегатов из разных стран, включая глав государств и правительств, руководителей международных организаций, представителей крупнейших мировых компаний, политических деятелей и экспертов. Среди участников - президент Руанды Поль Кагаме, премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, премьер-министр и министр иностранных дел Катара Шейх Мохаммед бин Абдулрахман Аль-Тани, бывший Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун и другие.

Программа форума включает 39 панельных сессий, из которых 10 - эксклюзивные встречи "один на один" с высокопоставленными гостями и мировыми лидерами. Основные темы обсуждений: внешняя политика и международная безопасность, энергетика и изменение климата, экономика и финансы.

Мероприятие продолжит свою работу до 30 мая, предоставляя уникальную платформу для диалога и выработки решений по ключевым вопросам международной повестки.