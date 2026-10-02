Более 8000 заявок из 125 стран мира: в столице с участием Президента проходит открытие конкурса «Astana AI Film Festival»

Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии открытия Astana AI Film Festival, первого международного конкурса фильмов, созданных с применением искусственного интеллекта.

Выступая на церемонии, Глава государства назвал фестиваль уникальным проектом, который объединяет технологии и творчество.

«Astana AI Film Festival - это уникальный, не имеющий аналогов проект, в рамках которого свои творческие способности и таланты демонстрируют инициативные, образованные, новаторски мыслящие и созидательные граждане. Это своего рода состязание острых умов и смелых инициатив», - заявил Касым-Жомарт Токаев.

Президент отметил, что искусственный интеллект меняет разные отрасли, а технологический прогресс приобрел глобальный масштаб.

По словам Главы государства, проведение Astana AI Film Festival показывает темпы развития креативных индустрий в Казахстане. В стране принимаются меры для поддержки талантливых авторов и развития этого направления.

Отдельно Касым-Жомарт Токаев остановился на вопросах безопасного и ответственного применения искусственного интеллекта.

«Сегодня, когда технологии развиваются беспрецедентными темпами, многие политики, ученые и лидеры технологической отрасли выражают обеспокоенность растущими возможностями искусственного интеллекта и рисками его неконтролируемого использования. В то же время очевидно одно: эта тенденция необратима. Думаю, с этим никто не станет спорить», - сказал Президент.

Глава государства сравнил развитие новых технологий с огнем Прометея, который на протяжении истории воспринимался одновременно как символ прогресса и источник разрушительной силы. В качестве другого примера он привел ядерную энергетику.

«Поэтому мы должны уделять первостепенное внимание вопросам безопасности и выработать общие правила игры для ответственного развития и применения искусственного интеллекта, чтобы обеспечить безопасное будущее для молодого поколения. Вместе с тем мы должны сделать все возможное, чтобы раскрыть огромный творческий потенциал технологий будущего. Именно в этом заключается главная идея фестиваля искусственного интеллекта в кино», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

О проведении Astana AI Film Festival Президент сообщал еще весной. Центральным событием фестиваля стал конкурс короткометражных фильмов, созданных с помощью технологий искусственного интеллекта.