Более 8000 заявок из 125 стран мира: в столице с участием Президента проходит открытие конкурса «Astana AI Film Festival»
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Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии открытия Astana AI Film Festival, первого международного конкурса фильмов, созданных с применением искусственного интеллекта.
Выступая на церемонии, Глава государства назвал фестиваль уникальным проектом, который объединяет технологии и творчество.
«Astana AI Film Festival - это уникальный, не имеющий аналогов проект, в рамках которого свои творческие способности и таланты демонстрируют инициативные, образованные, новаторски мыслящие и созидательные граждане. Это своего рода состязание острых умов и смелых инициатив», - заявил Касым-Жомарт Токаев.
Президент отметил, что искусственный интеллект меняет разные отрасли, а технологический прогресс приобрел глобальный масштаб.
По словам Главы государства, проведение Astana AI Film Festival показывает темпы развития креативных индустрий в Казахстане. В стране принимаются меры для поддержки талантливых авторов и развития этого направления.
Отдельно Касым-Жомарт Токаев остановился на вопросах безопасного и ответственного применения искусственного интеллекта.
«Сегодня, когда технологии развиваются беспрецедентными темпами, многие политики, ученые и лидеры технологической отрасли выражают обеспокоенность растущими возможностями искусственного интеллекта и рисками его неконтролируемого использования. В то же время очевидно одно: эта тенденция необратима. Думаю, с этим никто не станет спорить», - сказал Президент.
Глава государства сравнил развитие новых технологий с огнем Прометея, который на протяжении истории воспринимался одновременно как символ прогресса и источник разрушительной силы. В качестве другого примера он привел ядерную энергетику.
«Поэтому мы должны уделять первостепенное внимание вопросам безопасности и выработать общие правила игры для ответственного развития и применения искусственного интеллекта, чтобы обеспечить безопасное будущее для молодого поколения. Вместе с тем мы должны сделать все возможное, чтобы раскрыть огромный творческий потенциал технологий будущего. Именно в этом заключается главная идея фестиваля искусственного интеллекта в кино», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
О проведении Astana AI Film Festival Президент сообщал еще весной. Центральным событием фестиваля стал конкурс короткометражных фильмов, созданных с помощью технологий искусственного интеллекта.
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