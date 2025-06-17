Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступает с приветственной речью на саммите "Центральная Азия — Китай", передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Глава государства открыл работу второго саммита "Центральная Азия – Китай", проходящего в Астане. В своей приветственной речи он поблагодарил председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина за визит и активное участие в региональной повестке.

"Мы высоко ценим последовательную и миролюбивую политику Китая, которая способствует стабильному развитию и углублению сотрудничества с государствами Центральной Азии. Это открывает уникальные возможности для созидательного партнёрства и построения общего будущего", – подчеркнул Токаев.

Президент также выразил признательность главам государств Центральной Азии за активное участие и поддержку укрепления регионального взаимодействия, а также приветствовал участие в заседании генерального секретаря формата "Центральная Азия – Китай" Сунь Вэйдуна.

Глава государства напомнил, что первый саммит в этом формате состоялся два года назад в китайском Сиане, и дал мощный импульс региональному сотрудничеству. Сегодняшняя встреча, по его словам, направлена на дальнейшее укрепление взаимного доверия и развитие партнёрства во всех ключевых направлениях.

"Благодаря взаимному доверию и совместным усилиям наших государств в Центральной Азии сформировалась уникальная модель сотрудничества в духе добрососедства, дружбы и поддержки. В лице Китая Казахстан обрел вечного, надёжного стратегического партнёра и настоящего друга", – отметил Токаев.

Он подчеркнул, что регион с населением более 80 миллионов человек и богатыми природными ресурсами постепенно укрепляет свои позиции как значимый субъект международных отношений. При этом особую роль играет всестороннее сотрудничество с Китаем.