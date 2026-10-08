Касым-Жомарт Токаев подчеркнул стратегическое значение транспортного коридора «Север – Юг»

Глава государства указал на имеющиеся большие перспективы в работе торгово-логистических комплексов и центров промышленной кооперации, создаваемых в приграничных зонах государств региона

В ближайшем будущем можно связать их между собой, чтобы выстроить региональные цепочки добавленной стоимости. У нас имеются все условия для расширения взаимодействия в сфере инвестиций, энергетики, промышленности и по другим стратегическим направлениям, – отметил Президент.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан последовательно развивает свою транспортную инфраструктуру, создает новые возможности для укрепления региональной связанности.