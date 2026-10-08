Касым-Жомарт Токаев подчеркнул стратегическое значение транспортного коридора «Север – Юг»
8 Октября 2026, 14:03
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8 Октября 2026, 14:038 Октября 2026, 14:03
21Фото: Акорда
Глава государства указал на имеющиеся большие перспективы в работе торгово-логистических комплексов и центров промышленной кооперации, создаваемых в приграничных зонах государств региона
В ближайшем будущем можно связать их между собой, чтобы выстроить региональные цепочки добавленной стоимости. У нас имеются все условия для расширения взаимодействия в сфере инвестиций, энергетики, промышленности и по другим стратегическим направлениям, – отметил Президент.
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан последовательно развивает свою транспортную инфраструктуру, создает новые возможности для укрепления региональной связанности.
Завершается строительство железнодорожных линий Мойынты – Кызылжар и Дарбаза – Мактаарал, в следующем году откроется сообщение по маршруту Бахты – Аягоз. И это достаточно важный маршрут, если не сказать стратегический по-своему характеру. Начата реализация масштабного автодорожного проекта «Арало-Каспийская магистраль», который свяжет Китай с Каспийским морем и далее с европейскими рынками. Убежден, что масштабная модернизация транспортной инфраструктуры Казахстана будет способствовать повышению транзитной роли всего региона. Особое значение придается развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута. Динамика последних лет наглядно свидетельствует о растущей востребованности этого, как его часто называют, Среднего или Срединного коридора. Для Казахстана особую актуальность сохраняет маршрут Север-Юг в сотрудничестве с Россией, – сказал Глава государства.
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