Касым-Жомарт Токаев подписал два закона о таможенном сотрудничестве с Узбекистаном и Пакистаном
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал два закона о ратификации международных соглашений с Узбекистаном и Пакистаном. Документы предусматривают открытие представительств таможенных служб и сотрудничество в борьбе с таможенными правонарушениями, сообщает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.
Первый закон касается соглашения между Казахстаном и Узбекистаном о взаимном открытии представительств таможенных служб.
Представительства будут работать при дипломатических миссиях двух стран. Это позволит таможенным органам быстрее обмениваться информацией, взаимодействовать по вопросам перемещения товаров через границу и решать возникающие при таможенном контроле вопросы.
Второй закон предусматривает ратификацию соглашения с Пакистаном о сотрудничестве и взаимной административной помощи в таможенных делах.
Документ направлен на обмен информацией между таможенными органами, предупреждение и выявление нарушений таможенного законодательства, включая незаконное перемещение товаров.
Оба соглашения призваны упростить взаимодействие таможенных служб Казахстана с зарубежными партнерами.
Тексты подписанных законов будут опубликованы в печати.
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