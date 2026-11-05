Касым-Жомарт Токаев подписал два закона о таможенном сотрудничестве с Узбекистаном и Пакистаном

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал два закона о ратификации международных соглашений с Узбекистаном и Пакистаном. Документы предусматривают открытие представительств таможенных служб и сотрудничество в борьбе с таможенными правонарушениями, сообщает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.

Первый закон касается соглашения между Казахстаном и Узбекистаном о взаимном открытии представительств таможенных служб.

Представительства будут работать при дипломатических миссиях двух стран. Это позволит таможенным органам быстрее обмениваться информацией, взаимодействовать по вопросам перемещения товаров через границу и решать возникающие при таможенном контроле вопросы.

Второй закон предусматривает ратификацию соглашения с Пакистаном о сотрудничестве и взаимной административной помощи в таможенных делах.

Документ направлен на обмен информацией между таможенными органами, предупреждение и выявление нарушений таможенного законодательства, включая незаконное перемещение товаров.

Оба соглашения призваны упростить взаимодействие таможенных служб Казахстана с зарубежными партнерами.

Тексты подписанных законов будут опубликованы в печати.