Касым-Жомарт Токаев подписал закон о ратификации Европейской конвенции по уголовным делам
6 Октября 2026, 20:02
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6 Октября 2026, 20:026 Октября 2026, 20:02
229Фото: Aqorda
Президент Касым-Жомарт Токаев подписал Закон Республики Казахстан «О ратификации Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам».
Об этом сообщила пресс-служба Акорды.
Текст закона будет опубликован в печати.
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