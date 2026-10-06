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Касым-Жомарт Токаев подписал закон о ратификации Европейской конвенции по уголовным делам

6 Октября 2026, 20:02
АВТОР
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Aqorda 6 Октября 2026, 20:02
6 Октября 2026, 20:02
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Фото: Aqorda

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал Закон Республики Казахстан «О ратификации Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам».

Об этом сообщила пресс-служба Акорды.

Текст закона будет опубликован в печати.

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