Касым-Жомарт Токаев пообещал сделать металлургический комбинат Темиртау символом процветания

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время рабочей поездки в Карагандинскую область заявил, что в Темиртау происходят положительные изменения, хотя городу еще предстоит многое сделать. Об этом Глава государства сказал в беседе с руководством компании Qarmet.

Президент напомнил, что жители Темиртау сами добивались восстановления трамвайного сообщения, и положительно оценил решение предприятия возобновить движение.

«Действительно, трамвай для Темиртау — это же связь времен. Правильно, что и жители требовали восстановления трамвайного сообщения, и вы пошли навстречу. Когда вы пришли на комбинат, я говорил о том, что нужно обязательно заняться благоустройством Темиртау. Город был запущен. Хотя работы еще много здесь, но начало положено», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства обратил внимание на газификацию города и изменения в настроениях работников металлургического комбината.