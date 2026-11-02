Касым-Жомарт Токаев пообещал сделать металлургический комбинат Темиртау символом процветания
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время рабочей поездки в Карагандинскую область заявил, что в Темиртау происходят положительные изменения, хотя городу еще предстоит многое сделать. Об этом Глава государства сказал в беседе с руководством компании Qarmet.
Президент напомнил, что жители Темиртау сами добивались восстановления трамвайного сообщения, и положительно оценил решение предприятия возобновить движение.
«Действительно, трамвай для Темиртау — это же связь времен. Правильно, что и жители требовали восстановления трамвайного сообщения, и вы пошли навстречу. Когда вы пришли на комбинат, я говорил о том, что нужно обязательно заняться благоустройством Темиртау. Город был запущен. Хотя работы еще много здесь, но начало положено», – сказал Касым-Жомарт Токаев.
Глава государства обратил внимание на газификацию города и изменения в настроениях работников металлургического комбината.
«Газом обеспечены жители Темиртау. Настроение, насколько мне известно, хорошее, поскольку люди замечают позитивные изменения и отвечают благодарностью. Как я понимаю, настроение трудового коллектива значительно улучшилось. Главное – это наличие положительных тенденций. Мы обязательно сделаем комбинат символом прогресса, успеха и даже, я вам могу сказать, процветания», – подчеркнул Президент.
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