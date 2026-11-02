  • Главная
  • Новости
  • Касым-Жомарт Токаев пообещал сделать металлургический комбинат Темиртау символом процветания

Касым-Жомарт Токаев пообещал сделать металлургический комбинат Темиртау символом процветания

2 Ноября 2026, 13:32
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Aqorda 2 Ноября 2026, 13:32
2 Ноября 2026, 13:32
141
Фото: Aqorda

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время рабочей поездки в Карагандинскую область заявил, что в Темиртау происходят положительные изменения, хотя городу еще предстоит многое сделать. Об этом Глава государства сказал в беседе с руководством компании Qarmet.

Президент напомнил, что жители Темиртау сами добивались восстановления трамвайного сообщения, и положительно оценил решение предприятия возобновить движение.

«Действительно, трамвай для Темиртау — это же связь времен. Правильно, что и жители требовали восстановления трамвайного сообщения, и вы пошли навстречу. Когда вы пришли на комбинат, я говорил о том, что нужно обязательно заняться благоустройством Темиртау. Город был запущен. Хотя работы еще много здесь, но начало положено», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства обратил внимание на газификацию города и изменения в настроениях работников металлургического комбината.

«Газом обеспечены жители Темиртау. Настроение, насколько мне известно, хорошее, поскольку люди замечают позитивные изменения и отвечают благодарностью. Как я понимаю, настроение трудового коллектива значительно улучшилось. Главное – это наличие положительных тенденций. Мы обязательно сделаем комбинат символом прогресса, успеха и даже, я вам могу сказать, процветания», – подчеркнул Президент.

Самое читаемое

Наверх