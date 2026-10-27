Касым-Жомарт Токаев посетит Турцию: что запланировано на три дня
27 Октября 2026, 17:13
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27 Октября 2026, 17:1327 Октября 2026, 17:13
171Фото: Aqorda
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев с 28 по 30 октября посетит Турцию с официальным визитом по приглашению турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.
Об этом сообщил советник, пресс-секретарь Президента Казахстана Айбек Смадияров в своем официальном Telegram-канале.
В Анкаре запланированы переговоры Касым-Жомарта Токаева и Реджепа Тайипа Эрдогана. Главы государств обсудят дальнейшее укрепление расширенного стратегического партнерства между Казахстаном и Турцией.
Президент Казахстана примет участие в 13-м саммите Организации тюркских государств, который пройдет в Анкаре 30 октября.
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