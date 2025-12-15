Касым-Жомарт Токаев посетит Японию
Сегодня, 10:21
18-20 декабря Глава государства Касым-Жомарт Токаев посетит с официальным визитом Японию, передает BAQ.KZ.
В рамках визита запланированы встречи с Императором Нарухито, Премьер-министром Санаэ Такаичи, а также представителями деловых кругов Японии.
Кроме этого, Президент Казахстана примет участие в работе Саммита "Центральная Азия – Япония".
