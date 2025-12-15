  • 15 Декабря, 11:52

Касым-Жомарт Токаев посетит Японию

Сегодня, 10:21
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Касым-Жомарт Токаев посетит Японию Сегодня, 10:21
Сегодня, 10:21
93

18-20 декабря Глава государства Касым-Жомарт Токаев посетит с официальным визитом Японию, передает BAQ.KZ.

В рамках визита запланированы встречи с Императором Нарухито, Премьер-министром Санаэ Такаичи, а также представителями деловых кругов Японии.

Кроме этого, Президент Казахстана примет участие в работе Саммита "Центральная Азия – Япония".

Самое читаемое

Наверх