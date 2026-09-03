Касым-Жомарт Токаев поставил задачи новому главе МИД Мухтару Тлеуберди

Президент Касым-Жомарт Токаев принял вновь назначенного министра иностранных дел Мухтара Тлеуберди и обозначил приоритеты работы ведомства, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.

Глава государства поручил последовательно продвигать национальные интересы Казахстана и сохранять сбалансированный внешнеполитический курс.

Отдельный акцент сделан на экономической дипломатии. Перед Министерством иностранных дел поставлена задача активнее работать над развитием внешнеэкономических связей и международного сотрудничества.

На встрече затронули многосторонние форматы и защиту казахстанцев за рубежом. Касым-Жомарт Токаев потребовал повысить результативность работы по защите прав и интересов граждан страны за границей.

Президент и министр обсудили предстоящие международные мероприятия с участием Главы государства.

Мухтар Тлеуберди был назначен министром иностранных дел Казахстана 2 сентября 2026 года.