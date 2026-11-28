Касым-Жомарт Токаев поздравил Байрама Бегая с Днем независимости Албании
Президент Казахстана выразил уверенность в дальнейшем укреплении двустороннего сотрудничества, основанного на дружбе и взаимопонимании.
28 Ноября 2026, 11:18
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28 Ноября 2026, 11:1828 Ноября 2026, 11:18
131Фото: Akorda.kz
Глава государства направил телеграмму поздравления Президенту Албании, сообщает Акорда.
Касым-Жомарт Токаев пожелал Байраму Бегаю успехов в ответственной государственной деятельности, а народу Албании – благополучия и процветания.
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