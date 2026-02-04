Глава государства в своем видеообращении, которое было показано в ходе состоявшейся церемонии в Абу-Даби, поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Премьер-министра Армении Никола Пашиняна с присуждением им Премии имени шейха Заида "За человеческое братство", передаёт BAQ.KZ.

Президент Казахстана отметил, что эта награда служит признанием их мудрого руководства.

"Прогресс, достигнутый Азербайджаном и Арменией на пути к мирному соглашению, знаменует собой поворотный этап в истории. Данный шаг демонстрирует, что даже многолетние конфликты могут быть разрешены посредством диалога, ответственности и сдержанности. В эпоху нарастающей конфронтации и углубляющихся разделительных линий этот опыт показывает, что примирение – это не проявление слабости, а свидетельство силы", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

В обращении подчеркивается, что Казахстан высоко ценит доверие, оказанное нашему государству, включая решение о проведении одного из ключевых этапов мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией в Алматы.

"Данный факт отражает нашу общую убежденность в том, что альтернативы конструктивному диалогу как инструменту устойчивого развития не существует. Казахстан последовательно поддерживает инициативы, направленные на укрепление мира, доверия и сотрудничества на Евразийском пространстве и за его пределами", – заявил он.

Касым-Жомарт Токаев отметил особую роль Премии в деле укрепления идей мира и выразил признательность Президенту ОАЭ шейху Мухаммеду бен Заиду Аль Нахаяну за его неизменную приверженность продвижению данных ценностей.

"В этой награде нашло воплощение непреходящее наследие шейха Заида бен Султана Аль Нахаяна, основанное на идеалах толерантности, взаимного уважения и мирного сосуществования. Эти принципы находят реальное отражение в конкретных политических результатах. Установление мира и сотрудничества между Азербайджаном и Арменией наполнило это наследие новым содержанием и продемонстрировало его актуальность далеко за пределами региона, а также укрепило веру в дипломатию как действенный инструмент международных отношений", – подчеркнул Глава нашего государства.

По мнению Президента Казахстана, твердая приверженность лидеров Азербайджана и Армении достижению мира подарила надежду миллионам людей и стала четким сигналом мировому сообществу, что добрососедские отношения и стабильность являются безусловными приоритетами глобальной повестки.

Премия имени шейха Заида "За человеческое братство" – это независимая международная награда, учрежденная в 2019 году с целью поощрения за значительный вклад в укрепление мира, взаимопонимания, солидарности и сосуществования между народами и культурами.

В разные годы ее лауреатами становились Папа Римский Франциск, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, основательница ассоциации IMAD и активистка по борьбе с экстремизмом Латифа Ибн Зиатен, Король Иордании Абдалла II, Королева Рания и другие.