Касым-Жомарт Токаев поздравил избранного Президента Республики Чили

​Глава государства пожелал Хосе Антонио Касту успехов в его ответственной деятельности.

Фото: Akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев поздравил Хосе Антонио Каста с избранием на пост Президента Республики Чили, передаёт BAQ.KZ.

​В телеграмме Президент Казахстана выразил уверенность в том, что Чили продолжит динамичное развитие и укрепит свой авторитет на международной арене.

​Глава нашего государства пожелал Хосе Антонио Касту успехов в его ответственной деятельности, а дружественному чилийскому народу – благополучия и процветания.

