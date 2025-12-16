Касым-Жомарт Токаев поздравил Хосе Антонио Каста с избранием на пост Президента Республики Чили, передаёт BAQ.KZ.

​В телеграмме Президент Казахстана выразил уверенность в том, что Чили продолжит динамичное развитие и укрепит свой авторитет на международной арене.

​Глава нашего государства пожелал Хосе Антонио Касту успехов в его ответственной деятельности, а дружественному чилийскому народу – благополучия и процветания.