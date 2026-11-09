Токаев: Считаю каждую победу наших спортсменов ярким проявлением истинного патриотизма
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Казахстанские спортсмены привезли из Японии 134 медали по итогам XX летних Азиатских игр и V Азиатских параигр. Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил победителей и призеров соревнований на торжественной церемонии награждения, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.
На летних Азиатских играх сборная Казахстана завоевала 84 медали, включая 12 золотых, 24 серебряные и 48 бронзовых. Еще 50 наград в копилку страны принесли участники Азиатских параигр. Среди них 12 золотых, 16 серебряных и 22 бронзовые медали.
Обращаясь к спортсменам, Президент подчеркнул, что их достижения стали предметом гордости для всей страны.
«Благодаря самоотверженности нашей сборной на аренах Азиатских игр не раз звучал гимн нашей Родины и поднимался ввысь небесно-голубой флаг. Для меня каждый успех наших спортсменов – это торжество истинного патриотизма. Все наши соотечественники искренне болели и переживали за вас», - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Глава государства поблагодарил атлетов за достойное представление Казахстана на крупнейших континентальных соревнованиях. По его словам, завоеванные награды служат примером твердости характера и воли к победе для подрастающего поколения.
В ходе выступления Президент затронул и экономическое развитие страны. Он сообщил, что, согласно прогнозу Международного валютного фонда, объем валового внутреннего продукта Казахстана по итогам 2026 года приблизится к 398 млрд долларов.
«Это самый высокий показатель в нашем регионе. Однако в условиях глобальной нестабильности недопустимо останавливаться на достигнутом и ограничиваться прошлыми успехами. Нам предстоит приложить максимум усилий для наращивания потенциала государства в нынешнее непростое время», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
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